Oberkrämer

Stefan Gruhn ist kein Weg zu weit. Am Samstag macht er sich in einem 190-köpfigen Peloton auf die Strecke vom Fichtelberg im Erzgebirge nach Kap Arkona auf Rügen – quasi einmal der Länge nach von Süd nach Nord durch die ehemalige DDR. 625 Kilometer fährt der Hobbyradsportler aus Oberkrämer (Oberhavel) – und zwar nonstop – beim 21. Fichkona. Die Startplätze waren wie immer schnell ausgebucht.

Wie kommt man auf so eine verrückte Idee? „Ich hatte durch Zufall einen alten Schulfreund getroffen und der berichtete mir von diesem Rennen. Also habe ich mich angemeldet und glücklicherweise einen Startplatz ergattert“, erzählt Gruhn. Der 44-Jährige, der in seiner Jugend aktiver Schwimmer war, und gelegentlich an Triathlon-Wettbewerben teilnimmt, begeistert sich erst seit jüngster Zeit für längere Radfahrten. Vor kurzem testete er seine Ausdauer bei der 300 Kilometer langen Mecklenburger Seenrunde. „Das hat ganz gut geklappt.“ Nun also geht doppelt so lang.

Bei Halbzeit vor der Haustür

Am Samstag um 10 Uhr fällt der Startschuss auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg. In vier Gruppen à 50 Fahrern wird sich das Peloton im Abstand von fünf Minuten in Bewegung setzen. „Ich bin als Neuling in der vierten Gruppe“, berichtet Gruhn, der mit einem Temposchnitt von 28 bis 30 km/h rechnet. Der Bundeswehrsoldat will gemeinsam mit seinem Kollegen Kai Prozeske die Distanz bewältigen und freut sich vor allem auf den Zwischenstopp daheim. „Da wir fast an meiner Haustür in Bötzow vorbeikommen, werden meine Frau und meine Tochter sicher an der Strecke stehen.“ Etwa gegen Mitternacht wird das Fahrerfeld samt Begleitfahrzeugen dort erwartet. „Das ist dann so etwa die Halbzeit.“

Keine Angst vor Übermüdung

Angst vor Übermüdung habe er nicht. „Als Soldat ist man ja längere Märsche gewohnt. Ich bin fit und hoffe, dass ich gut durchkomme. Ich freue mich auf die reizvollen Landschaften und die vielen Eindrücke. Sicher wird auch Zeit für den einen oder anderen Schwatz im Fahrerfeld sein. Da kann man bestimmt neue Freundschaften schließen. Ich freue mich einfach “, meint Gruhn. Ein spezielles Rezept, den inneren Schweinehund zu überwinden, habe er nicht. „In den schwierigen Momenten versuche ich einfach, an etwas Schönes zu denken.“ Sein großes Ziel: „Ankommen und dann in die Ostsee springen.“

Polizeieskorte für das Peloton beim Fichkona im Vorjahr in Potsdam. Quelle: privat

Das Zeitlimit liegt bei 26 Stunden. Der Rekord für die Ersten steht seit 2014 bei 18:38 Stunden. Der Veranstalter weist extra darauf hin, dass die Strecke diesmal aufgrund von sechs Umleitungen mit 625 Kilometern länger als gewohnt ist. In Potsdam gibt es sogar eine spezielle Polizeieskorte, die die Fahrer am Stadtrand auf der Bundesstraße 2 bei Michendorf abholt und dann durch die Landeshauptstadt führt. Gegen 20.30 Uhr sollen die Fichkona-Freaks Potsdam durchqueren. Dann werden die Räder auch mit Beleuchtung nachtfahrtauglich gemacht. Stefan Gruhn ist gespannt auf das besondere Abenteuer.

Von Peter Stein