Brandenburg/H

Vor Frauentrainer Jens Bermig stehen noch sieben Spiele als Trainer der Ostsee-Spree-Liga-Handballerinnen des SV 63 Brandenburg-West. Als nächstes empfängt das Team den Tabellensiebten Pro Sport 24. „Das Team will alles geben, um die Punkte in Brandenburg zu behalten“, so Jens Bermig, der dem Verein jetzt seinen Rücktritt als Trainer zum Saisonende mitgeteilt hat.

Jugendtrainer Florian Franz als Nachfolger im Gespräch

Damit kam er dem Vorstand zuvor, der seine weitere Arbeit als Frauen-Trainer zumindest infrage gestellt hatte. Florian Franz ist seitdem als neuer Frauentrainer im Gespräch. Er ist derzeit Trainer der weiblichen A-Jugend und der 2. Männermannschaft .

Jens Bermig trainierte die Brandenburger Frauenmannschaft sei fünf Jahren

Jens Bermig trainierte die Frauenmannschaft fünf Jahre lang und führte sie von der Kreisliga bis in die Ostsee-Spree-Liga. Parallel fungierte der heute 50-Jährige beim SV 63 viele Jahre auch als Nachwuchstrainer. Auch dieses Amt wird er niederlegen. Gegen Pro Sport kann er auf den kompletten Kader zurückgreifen. Die Partie hat eine gewisse Brisanz.

Gegen Berliner Pro Sport 24 noch einige Rechnungen offen

Denn im Hinspiel riss sich Madlen Fontaine das Kreuzband und auch ihre Schwester Cindy verletzte sich. Aufgrund des Verhaltens der Berlinerinnen sind noch einige Rechnungen offen. „Wir dürfen uns auf keinen Fall wieder eine zehnminütige Schwächephase leisten“, fordert Bermig. Nur mit vollem Einsatz sei ein Erfolg möglich. Die zuletzt angeschlagenen Maxi Mühling, Melinda Barchet und Cindy Fontaine sind wieder einsatzbereit.

Von Marcus Alert