Oranienburg

Unter dem Motto „Schnellste Stadt gesucht“ starten am Samstag die MBS-Fahrradtage. Bei vier Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Profi-Radsportmannschaft des LKT-Teams Brandenburg und unterstützt durch die Märkische Allgemeine Zeitung, werden die schnellsten Fahrerinnen und Fahrer der jeweiligen Stadt gesucht. In diesem Jahr treten Oranienburg (26. Mai MBS-Arena), Brandenburg/Havel (28. Mai St. Annen-Galerie), Nauen (29. Mai Rathausplatz) und Wildau (30. Mai A10-Center) an. Gewertet wird jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Die schnellste Stadt erhält von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse für einen ortsansässigen Verein eine finanzielle Unterstützung in Form einer Spende in Höhe von 1 500 Euro, die zweitschnellste Stadt erhält 1 250 Euro, die Dritte 1 000 Euro und die Vierte 750 Euro. LKT-Teammanager Steffen Blochwitz, der mit jeweils zwei Radsportlern seiner Mannschaft vor Ort sein wird, sagt: „Das ist beste Werbung für den Radsport. Wir konnten in den vergangenen Jahren schon einige Radsporttalente entdecken. Schöner Nebeneffekt, dass je ein Verein der Region finanziell davon profitiert.“

Gefahren wird auf Profi-Rennrädern

Der Wettkampf findet auf Profi-Rennrädern statt, die auf Rollen fixiert sind. Es wird zwischen Männer, Frauen und Kindern (bis 14 Jahre) unterschieden, die jeweils 1 000 Meter auf Zeit fahren müssen. Die jeweils fünf besten Zeiten kommen in die Wertung und werden zum Städtevergleich herangezogen. Am Ende wird unter allen Teilnehmern ein Fahrrad im Wert von 1 000 Euro verlost. Antreten können alle, die Lust haben, sich zu testen.

Zusätzlich wird auch ein Fahrrad-TÜV angeboten, bei dem gezeigt wird, welche Reparaturen an den Rädern vorzunehmen sind. Kleine Reparaturen werden sofort vorgenommen. Kinder können ihre Geschick auf dem BMX-Parcours zeigen.

Die MAZ verlost fünf von den Radsportlern signierte Trikots des LKT-Teams Brandenburg. Dazu eine E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer und dem Vermerk „MBS-Fahrradtage“ bis 28. Mai an sport@maz-online.de schicken.

Von Peter Stein