Bestensee

Dass Mirko Culic Trainer der Netzhoppers Solwo Königspark KW in der Volleyball-Bundesliga der Männer bleiben würde, hing lange in der Schwebe. Der 55 Jahre alte Bosnier nennt zehn Gründe, warum er nach zehn Jahren noch einmal bis 2020 verlängert hat.

1.Ich sehe immer noch Sinn in meiner Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich muss da einfach weitermachen. Der Weg, den der Verein mit mir in den letzten Jahren eingeschlagen hat, ist noch nicht zu Ende.

2.Weil der Verein und ich Visionen haben. Wenn eines Tages der Flughafen BER in Schönefeld fertig sein sollte, wird die Region einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Dann gibt es vielleicht auch eine neue Halle, wo Volleyball auf Bundesliganiveau vor 2000 bis 3000 Zuschauern möglich ist. Und die Netzhoppers kämpfen als wirtschaftlich stabiler Verein um eine Playoff-Platzierung. Wenn das in den nächsten zwei Jahren mit Schwung in Angriff genommen wird, ist es dann vielleicht auch Zeit für einen anderen Trainer.

3.Ich habe viel Herzblut in die Netzhoppers gesteckt. Als 2013 nach der Saison der Zwangsabstieg aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte, bin ich aus Loyalität gegenüber dem Verein nicht fortgegangen. Wir haben den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Es macht mich noch heute stolz. Das ist es, was zählt. Das ist ehrenhaft.

4.Volleyball macht nicht reich wie der Fußball. Aber Volleyball ist eine schöne Sportart. Das ist meine Leidenschaft. Und wenn ich dafür bezahlt werde, dann bin ich ein glücklicher Mensch.

5.Bei den Netzhoppers habe ich meinen Platz gefunden. Ich mag Berlin und Brandenburg. Das ist meine neue Heimat geworden, weil ich meine im Krieg auf dem Balkan verloren habe. Ich habe das ehemalige Jugoslawien verlassen, bin 1991 nach Deutschland gekommen. Man findet keine neue Heimat, wenn man ständig den Wohnort wechselt.

6. Ich lebe gern in Berlin-Moabit. Aber die 52 Kilometer bis zur Landkost-Arena nach Bestensee können mit dem Auto bei Stau schon mal anderthalb bis zwei Stunden dauern, das nervt. Deshalb fahre ich immer viel früher los. Ich bin derzeit ernsthaft am Überlegen, mir eine Wohnung in Bestensee zu mieten.

7.Bei den Netzhoppers habe ich jedes Jahr aufs Neue die Chance, junge deutsche Spieler zu entwickeln. Das macht mir Spaß, ist eine große Herausforderung. Das motiviert mich in meiner Arbeit. Es ist nicht leicht, jedes Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen. Andererseits habe ich auch das Glück mit Spielern wie einst Manuel Rieke oder jetzt noch Paul Sprung, Daniel Heinecke oder Theo Timmermann über viele Jahre zusammen zu arbeiten. Das verbindet.

8.Ich mag die „Brandenburger Hölle“, wie die Landkost-Arena in Bestensee genannt wird. Unsere Fans sind einmalig, die Stimmung auch für mich jedesmal grandios. Die Netzhoppers, schon der Name passt einfach super zum Volleyball, sind ein Markenzeichen.

9.Ich bin ein treuer Mensch, das gilt auch für die Liebe (lacht). Meine Frau Milica arbeitet derzeit in Belgrad. Wir sind diese Fernbeziehung gewohnt.

10.In der letzten Saison sind wir unter unseren Zielen geblieben. Wir hatten zu viele Verletztenausfälle, allein fünf Operationen. Nächste Saison wollen wir es besser machen. Ich freue mich auf die neue Mannschaft.

Einst als Zuspieler aktiv Mirko Culic (55) stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sein Vater war Kroate, die Mutter Serbin. Mirko Culic ist in Bosnien aufgewachsen. Aufgrund des Balkan-Krieges kam er 1991 als Zuspieler nach Deutschland, spielte zunächst beim Volleyball-Bundesligisten Moerser SC, später beim SCC Berlin. Seit 1999 arbeitet Culic als Trainer. Mit dem SCC Berlin wurde er 2003 und 2004 deutscher Meister. Seit 2008 ist Culic Cheftrainer bei den Netzhoppers, die er 2009 ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft führte. 2017 erreichte er mit den Netzhoppers das Halbfinale im deutschen Pokal.

Von Peter Stein