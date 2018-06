An den Radrennen über die Runden um den Alten Weber in Brandenburg beteiligen sich an die 80 Fahrerinnen und Fahrer an der Veranstaltung, die vom Brandenburger SC Süd 05 bereits zum 9. Mal organisiert wird. Beim zweiten Rennen überraschte BSC-Fahrer Richter die Konkurrenz und die Zuschauer.