Seehausen

Die Aufbauarbeiten liefen am Freitag auf Hochtouren. „Aber es ist sehr kalt“, sagte Erhard Clemens. Der langjährige Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Seehausen hilft auch nach seinem Rückzug vom Amt fleißig mit, um den alljährlichen sportlichen Höhepunkt des Vereins vorzubereiten. Clemens versicherte, dass der Reitplatz in Seehausen bis Sonntag für den Wettkampf vorbereitet ist. Dann wird dort mit der 54. Auflage des traditionellen Reit- und Springturniers die Grüne Saison der Pferdesportler eröffnet.

Teilnehmer aus vier Bundesländern

120 Teilnehmer von 57 Vereinen mit 280 Pferden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg sind angemeldet. Die ersten Prüfungen beginnen am Sonntag um 7 Uhr. Für die Reiter mit ihren Pferden geht es um die begehrten Schleifen in den Springprüfungen der Klassen E bis M*. „Ein besonderer Höhepunkt wird der Führzügelklassen-Wettbewerb mit Kostüm sein“, informiert der Verein. 14 junge Reiterinnen und Reiter im Alter zwischen vier und zehn Jahren werden ihr Können am Sonntag gegen 13.30 Uhr präsentieren.

Zeitplan des Reit- und Springturniers in Seehausen 07.00 Uhr: Springprüfung Klasse A* 08.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A* 10.00 Uhr: Springprüfung Klasse A** 12.45 Uhr: Stilspringwettbewerb Klasse E 13.30 Uhr: Führzügelklassen-Wettbewerb mit Kostüm 14.00 Uhr: Punktespringprüfung Klasse L mit Joker 15.15 Uhr: Hindernisfahren Zweispänner 15.45 Uhr: Punktespringprüfung Klasse L mit Joker 17.00 Uhr: Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde

Krönender Abschluss des Turniers ist die Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde. Am Start sind auch die beiden Erstplatzierten des Vorjahres, Maximilian Wricke (Niederwerbig) und Rene Zieba ( Reckahn).

Neben dem Pferdesport erwartet die Zuschauer ein großes Rahmenprogramm. Freunde des Fahrsports werden beim Hindernisfahren für Zweispänner auf dem Turnierplatz gegen 15.15 Uhr auf ihre Kosten kommen. Reitbedarf wird angeboten, auf einem Flohmarkt können Turnierbesucher nach für sie interessanten Sachen stöbern. Auf der angrenzenden Kegelbahn findet ein Preiskegeln statt. Kinder können basteln.

Von Frank Neßler