Luckenwalde

Der Wettergott meinte es am Sonntagvormittag gut mit den knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Auftakt der 37. Luckenwalder Crosslaufserie. Blauer Himmel und Sonnenschein – das ist es, was das Herz eines Läufers in der Natur höher schlagen lässt.

Ganz offensichtlich ließen sich die jüngsten davon am meisten inspirieren. 94 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren schickte der LLG-Vorsitzende Jens Abicht pünktlich um 10 Uhr auf die nicht ganz zwei Kilometer lange Kurzstrecke. Wie bereits im Vorjahr ließ Ausdauer-Spezi Philipp Gerstengarbe von der gastgebenden LLG Luckenwalde nichts anbrennen. Er gewann ungefährdet. Die einzigen, die ihm noch in Sichtweite folgten, waren Sören Unterreiter von der LG Süd Berlin und Tom Winter von SV Linde Schönewalde. Als schnellste Mädchen liefen die Mellenseerin Mia Schulz vor Sophia Lempio von den Ludwigsfelder Leichtathleten und Tanisha Teixeira de Oliviera von der heimischen LLG ins Ziel.

Zwölf- bis 15-Jährige mit Doppelbelastung

Naturgemäß mehr Dampf war von den Zwölf- bis 15-Jährigen auf der Kurzstrecke zu erwarten. Allerdings war hier an Anzahl und Zeiten zu merken, dass die Landesmehrkampfmeisterschaften tags zuvor angestanden hatten. Laurin Johnson von der LG Süd war das gleich. Er siegte ebenfalls mit deutlichem Vorsprung vor dem Luckenwalder Eigengewächs Jannes Abicht und seinem Berliner Vereinskameraden Paul Tittel. Die Mädchenwertung holte sich mit Viktoria Kamml ein Talent aus der großen Gruppe der LG Süd Berlin vor Emily Quast vom VfL Rathenow und eben einer doppelstartbelasteten, frischgebackenen Landesmehrkampfmeisterin Laura Nehring von SV Linde Schönewalde.

Zur Galerie Frühlingswetter, viele Teilnehmer und schnelle Zeiten prägen den Auftakt zur diesjährigen Luckenwalder Crosslaufserie. Fast 300 Teilnehmer sind auf der Strecke in der Krähenheide mit dabei. Es geht auch erstmals um Punkte im EMB-Energie-Cup TF, der Laufserie des Kreises Teltow-Fläming.

Fast grenzwertig – wegen der hohen Teilnehmerzahl – war der gemeinsame Start von rund 150 Läuferinnen und Läufern auf der Mittel- und Langstrecke. Das Tempo bestimmten wie erwartet Vorjahressieger Dennis Heberer vom Team Kimbia und der junge Clemens Herfarth/LG Süd, der 2018 die Kurzstrecke der Jugendlichen gewonnen hatte. Letzterer fuhr bereits nach 16:57 Minuten den Sieg auf der Mittelstrecke ein. Mit respektvollem Abstand folgten Herfarth zwei weitere Jugendliche, sein Vereinskamerad Till Czisnik und Lucas Prill von der LLG Luckenwalde.

Die Frauenwertung entschied Teresa Wahl aus Blankenfelde vor Luca Bergemann vom SC Brandenburg Berlin und der heimatverbundenen Luckenwalderin Antonia Erpel für sich. Besonders freuen konnte sich Frank Kelch vom Gastgeber LLG Luckenwalde. In seinem ersten Jahr in der Seniorenklasse über 60 siegte er auf Anhieb, verwies Manfred Klosa von den Lauffreunden Rosenthal auf Platz zwei. Der Sieger des Vorjahres, Knut Bukowiecki aus Rangsdorf, musste diesmal mit Rang drei vorliebnehmen.

Dennis Heberer siegt mit großem Vorsprung

Wie schon oft bog Dennis Heberer, der Sieger der Langstrecke, noch vor vielen Mittelstrecklern auf die Zielgerade ein. Er blieb als einziger unter 31 Minuten. Daniel Schröder vom SC Trebbin nutzte auch eine Zeitverbesserung im Vergleich zum Vorjahr nichts. Er wurde Zweiter vor dem Berliner Jonas Engler, den viele als einen der früheren Sieger der Crosslaufserie kennen. Besonders auffallend war auf der Langstrecke jedoch eine junge Frau unter den schnellsten Sieben. Leandra Lorenz vom RSV Eintracht Berlin holte im vergangenen Jahr in ihrem letzten Jugendjahr bei den deutschen Meisterschaften die Silbermedaille über 3000 Meter und Bronze über 2000 Meter Hindernis.

Crosslauf-Kreismeistertitel werden am 24. Februar vergeben Der zweite Laufder Luckenwalder Crosslaufserie findet am Sonntag (24. Februar) statt. Die Strecke führt in die Hügel hinter dem Seelenbinder-Stadion. Die erste Startklappefür den zweiten Lauf der diesjährigen Crosslaufserie fällt am 24. Februar um 10 Uhr. Die Streckensind am Sonntag nicht ganz so lang wie in der Krähenheide, aber die Anstiege verlangen den Teilnehmern einiges ab. Neben Punkten für die Laufserie werden am Sonntag die diesjährigen Kreismeister Teltow-Flämings im Crosslauf ermittelt. Online-Meldungen sind wie bis Freitag über die Homepage www.LLG-Luckenwalde.de möglich. Nachzügler haben am Sonntag bis eine halbe Stunde vor dem Start im Tribünengebäude des Werner-Seelenbinder-Stadions (Straße des Friedens) die Möglichkeit der Anmeldung.

„Erfreulich ist die große Anzahl der Teilnehmer aus Luckenwalde selbst“, erklärte Vereinsvorsitzender Jens Abicht. Nicht nur 52 Sportler seiner LLG erreichten das Ziel, auch eine Reihe von Hobbyläufern der Feuerwehr, der DLRG und aus Gruppen wie dem Team de Luk oder ToGro waren bei dem traditionellen Laufevent am Start. Einmal mehr beteiligten sich neben den großen Laufclubs wie der LG Süd und Linde Schönewalde auch wieder zahlreiche Leichtathletikvereine und Laufgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung wie aus Potsdam, Berlin oder Leipzig. Selbst der sportliche SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn traute sich am Sonntag auf die Langstrecke. Die im Kreisgebiet wohnenden Sportler verdienten sich zudem die ersten EMB-Energiecup-Punkte des Jahres.

Von Frank Neßler