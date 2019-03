Der Ludwigsfelder HC hat den nächsten hochkarätigen Neuzugang für die kommende Saison in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree bekanntgeben: Der Rückraumakteur, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, spielt derzeit noch beim Drittligisten 1. VfL Potsdam. Am Sonnabend tritt der LHC beim ungeschlagenen Spitzenreiter an.