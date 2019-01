Der Ludwigsfelder Radball-Club startet mit einem Sieg beim Neujahrsturnier der SG Stern Luckenwalde in das neue Jahr und geht mit einer stattlichen Fraktion im Liga-Spielbetrieb an den Start. Bereits in Kürze steht für die sechs Ludwigsfelder Männer-Vertretungen die zweite Saisonhälfte auf dem Programm. Die Ziele des Vereins sind ambitioniert.