Der Luckenwalder Turmfestlauf ist eines der traditionsreichsten Sportevents der Stadt. In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert. Der Turmfestlauf erlebt am Samstagnachmittag seine 25. Auflage. Eine Erfolgsgeschichte, die vor einem Vierteljahrhundert ihren Anfang nahm.

Ein Zehn-Kilometer-Lauf durch die City als Attraktion

„Der Turmfestlauf geht auf eine Idee aus dem Luckenwalder Kulturamt zurück“, erinnert sich Siegmund Slatosch, der die ersten Turmfestläufe mit organisierte. „Dort wollten Anfang der 90er Jahre Wolfgang Klämbt und Rolf Danzmann das junge Turm- und Theaterfest der Stadt noch attraktiver machen.“ Die Wahl fiel auf einen Zehn-Kilometer-Lauf, der fünfmal durch die Innenstadt und an den Geschäften der Schausteller auf dem Boulevard vorbei führte.

In Zusammenarbeit mit Thomas Poller, einem ehemaligen Luckenwalder, der bis heute im Berliner Senat für den Mini-Marathon beim Berlin-Marathon zuständig ist, integrierten die Organisatoren von der LLG einen Ein-Runden-Schnupperlauf sowie einen Zwei-Runden-Minimarathon der Schulen. Ziel war es, möglichst viele Menschen für das Laufen zu begeistern. Die Sparkasse wurde als Hauptsponsor gewonnen und unterstützte die Premiere mit Erinnerungs-T-shirts für die Teilnehmer. Das örtliche Mercedes-Autohaus und weitere ortsansässigen Unternehmen stellten attraktive Siegerpreise zur Verfügung. 326 Läuferinnen und Läufer nahmen 1994 am ersten Turmfestlauf teil.

Die Vier-Kilometer-Minimarathon-Strecke absolvierten auf Anhieb 120 Läuferinnen und Läufer aus den Schulen. Auf dieser Distanz waren bei der Turmfestlauf-Premiere aber auch zahlreiche Eltern und Vertreter der Parteien unterwegs. Ältester Teilnehmer war ein Achtzigjähriger. Unter dem Beifall der Zuschauer erreichten laufstarke Jugendliche naturgemäß als Erste das Ziel. Die Sportbetonte Gesamtschule, Grundschule 1 und die Gesamtschule II trugen sich als erste Sieger beim Minimarathon ein.

Steffen Reiche war unter den ersten Zehn-Kilometer-Läufern

Steffen Reiche, zuvor Landesminister, ließ es sich als Vorsitzender des Leichtathletik-Landesverbandes nicht nehmen, selbst am Zehn-Kilometer-Citylauf teilzunehmen. Blauer Himmel und Sonnenschein boten eine gute Kulisse für mehr als 75 Läuferinnen und Läufer, unter denen sich neben Lauf-Halb-Profis auch Handballer, Fußballer, Sparkassenleute aus der Partnerstadt Heinsberg, eine große Gruppe der LG Süd Berlin, Lehrer und Amtsmitarbeiter befanden.

Moderator Poller informierte damals höchstpersönlich laufend über den spannenden Citylauf-Zweikampf zwischen Koleczek und Matthews. Schließlich setzte sich der Berliner Koleczek mit 20 Sekunden Vorsprung durch. Dass die hiesigen schnellen Laufspezialisten Rano Astalosch, Thomas Mirbach, Dieter Handrick oder Heinz Landes trotz Leistungen von um die 35, 36 Minuten keine Chance hatten, zeigt das damals hohe Niveau.

Ähnliches gilt für die Siegerin des Frauenlaufes Silvia Wilhelm vom SCC Berlin. Sie war damals eine der besten deutschen Ausdauerspezialistinnen und gewann in einer Zeit von um die 35 Minuten die Frauenwertung. Jüngster Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs war der damals neunjährige Alexander Seifert, der sich später in der LLG Luckenwalde zum Mittelstreckenlandesmeister entwickelte. Die Siegerehrung fand auf der Bühne am Marktturm statt und wurde von Rolf Danzmann moderiert.

Mini- und Firmenstaffel sind Publikumsmagneten

Mit der Zeit hat sich vieles verändert. Nach der Kreisreform zog sich die Sparkasse als Sponsor zurück. Die LLG stemmt nun seit vielen Jahren die Organisation gemeinsam mit der Stadtverwaltung Luckenwalde. Der Halbmarathon, den der deutsche Spitzenläufer Stefan Freigang gewann, wurde wieder eingestampft. Dagegen entwickelte sich die Mini-Staffel der jüngeren Grundschüler zu einer festen Größe und zum Publikumsmagneten.

Gut angenommen werden ebenfalls die Firmenstaffeln, eine Teilung der zehn Kilometer in fünfmal eine Runde von 2000 Metern. Dieser Teil wurde sogar ausgeweitet. Einrichtungen, Vereine und Gruppen können Firmenstaffeln melden.

Die Aufnahme des Turmfestlaufes in den Energiecup TF und die Eingruppierung als Brandenburg-Cup-Lauf sorgten ebenfalls für höhere Teilnehmerzahlen. Die Siegerzeiten lagen zeitweise bei 32 Minuten. Sicherlich bedingt auch durch Unterstützung von Thomas Poller. Er ließ mehrfach seine Verbindungen spielen, um schnelle Läuferinnen und Läufer heranzuholen. Aber auch eine über mehrere Jahre regelmäßig erscheinende Gruppe um Konstantin Lebedjew aus der Ukraine kam mit Spitzenläufern, von denen einer sogar den Streckenrekord mit einer 31er Zeit hält.

Lokalmatador Ingo Nötzel trug sich ebenfalls mehrfach in die Turmfestlauf-Siegerliste ein.

Von Frank Neßler