Philipp Gohl tritt mit dem MTV Altlandsberg in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree am Sonnabendabend bei seinem Ex-Verein Ludwigsfelder HC an. Der LHC kann ohne Personalsorgen in die Partie gehen. Auch ein zweiter Akteur, der aus der Autobauerstadt zum MTV gewechselt war, kehrt beim Brandenburg-Derby an seine sportliche Wirkungsstätte zurück.