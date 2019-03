Der Ludwigsfelder HC hat in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree den Lokalrivalen Grün-Weiß Werder niedergerungen und den vierten Tabellenplatz verteidigt. Nach dem Erfolg im Brandenburgderby in der heimischen Halle folgt nun am kommenden Sonnabend eines der Highlights der Saison für den Club aus der Autobauerstadt.