Luckenwalde

Die Luckenwalder Tennisspielerinnen und Tennisspieler starten am Osterwochenende in die Freiluftsaison. Zum Auftakt findet ein Schleifchenturnier statt. Beginn ist am Karfreitag um 11 Uhr auf der Tennisanlage am Werner-Seelenbinder-Stadion.

Dort wurde bereits am letzten Wochenende gewerkelt. Es galt, die Sportstätte für die warme Jahreszeit fit zu machen. Dazu fand der traditionelle Frühjahrsputz des 1. Luckenwalder Tennisclubs (LTC) statt.

Erfolgreiche Winterrunde

Die Winterrunde 2018/19 beendeten die Aktiven des Vereins sehr erfolgreich. „Die Ergebnisse können sich sehen lassen“, teilte LTC-Spielerin Claudia Kette mit. Die Luckenwalder Damen 30 schlossen die Saison mit einer blütenweißen Weste in der Bezirksoberliga ab. Das Team gewann alle sieben Meisterschaftsspiele und gab dabei keinen einzigen Punkt ab. Dies gelang ebenso den Luckenwalder Herren 50. Sie machten es den Damen 30 des Vereins nach und beendeten mit fünf Siegen souverän als Gruppensieger die Winter-Meisterschaftsrunde der Bezirksoberliga.

Frühjahrsputz beim 1. Luckenwalder Tennisclub. Quelle: Frank Neßler

Die Saison wurde Ende März mit einem Mixed-Turnier in der Sportanlage in Stahnsdorf beendet. Daran nahmen elf aktive Luckenwalder Tennisspielerinnen und -spieler teil. Den Sieg bei den Damen sicherte sich Claudia Kette. Bei den Herren setzte sich mit Miguel Plonczak ebenfalls ein Luckenwalder durch.

Neubau des Vereinsheims rückt näher

Dass es nicht nur um die sportlichen Belange des Vereins in der anstehenden Freiluftsaison geht, machte die LTC-Vorsitzende Jacqueline Scholz auf der Mitgliederversammlung im Stadtcafe deutlich. Höhepunkt wird in diesem Jahr der Neubau des Vereinshauses. Der verlangt die Mithilfe aller Vereinsmitglieder. Die LTC-Chefin wünscht sich deshalb von allen Mitstreitern, den Fokus auf Gemeinsamkeit und Zusammenhalt zu richten und weniger auf kommerzielle Dinge Wert zu legen.

Zahlreiche sportliche Höhepunkte gibt es in den kommenden Monaten für alle Tennisfans der Region und auf die, die es werden wollen. Interessenten sind eingeladen, auf der Luckenwalder Fünf-Platz-Sandanlage am Seelenbinder-Stadion das Racket zu schwingen. Als Neuerung wurden den Vereinsmitgliedern auf der Jahreshauptversammlung bezahlte Trainingsstunden für Anfänger mit einem lizenzierten Vereinstrainer vorgestellt.

Angebote für Tennisfreunde aus der Region

So etwas gibt es beim LTC bereits im Kinder- und Jugendbereich. „Es ist sicherlich einzigartig im Land Brandenburg und darüber hinaus“, erklärte Vereinschefin Jacqueline Scholz. Sie und der LTC-Vorstand hoffen in den nächsten Wochen auf ein großes Interesse und auf eine rege Nutzung des Angebots. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.luckenwalder-tennisclub.de.

Von Frank Neßler