Ludwigsfelde

Zum dritten Mal in diesem Jahr ging es für die Läuferinnen und Läufer des Kreises um Punkte im EMB-Energiecup Teltow-Fläming. Nach zwei Veranstaltungen in Luckenwalde waren am Wochenende die Ludwigsfelder Leichtathleten die Gastgeber. Sie luden zum Frühlingslauf ein. Der erlebte seine 17. Auflage.

Wertung auch für den Mittelbrandenburgischen Sparkassencup

Reges Treiben herrschte am Samstagnachmittag an den Sportanlagen in der Ludwigsfelder August-Bebel-Straße. Auf Laufstrecken von 1,6 bis neun Kilometern ging es im benachbarten Waldgelände um Sieg und Platzierungen sowie um begehrte Wertungspunkte im EMB-Energiecup. Die Sechs-Kilometer-Strecke wurde zusätzlich für den Cup der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gewertet.

245 Sportlerinnen und Sportler, darunter neun Walker, folgten der Einladung zum diesjährigen Ludwigsfelder Frühlingslauf. Das Wetter präsentierte sich frühlingshaft. Sonnenschein und Temperaturen um die zwölf Grad bildeten die recht guten äußeren Bedingungen.

Pünktlich um 14 Uhr fiel am Samstagnachmittag der erste Startschuss für die Mädchen der Altersklassen 8 bis 15. Das Läuferfeld mit 53 Teilnehmerinnen verschwand nach etwa 350 Metern im Stadion aus den Blicken der Zuschauer im nahen Wald. Nur wenig später tauchte Salome Eisenbarth ( Polizei SV Berlin) als Erste wieder auf. Ihr folgten Anik-Sophie Burow und Sophia Lempio (beide von den Ludwigsfelder Leichtathleten). Bei den Jungen dieser Altersklassen dominierte Moritz Bartko (LLV Ludwigsfelde) das 56-köpfige Feld. Er siegte vor dem Luckenwalder Jannes Abicht und Luca Mahler, der für die Kleeblatt Grundschule an den Start ging.

Vorjahressieger wieder vorn mit dabei

Anschließend wurden die Läuferinnen und Läufer über sechs (47 Starter) und neun Kilometer (80) sowie die Walker auf ihre Strecken geschickt. Friedrich Heine vom SC Potsdam (21:09 min) wiederholte seinen Vorjahressieg auf der mittleren Distanz. Auch Teresa Wahl aus Blankenfelde (23:30 min) dominierte klar über sechs Kilometer. Es folgten der Mahlower Maximilian Hesse vor Uwe Mohr vom LC Ron-Hill Berlin. Silvia Schierz (25:16 min) vom SSV Jüterbog und die Blankenfelderin Marita Wahl (GMRLV/26:02 min) komplettierten das Trio der TF-Läuferinnen auf dem Siegerpodest.

Die Erstplatzierten 1,6 Kilometer männlich:1. Moritz Bartko (LLV Ludwigsfelde) 5:45 min; 2. Jannes Abicht (LLG Luckenwalde) 5:48 min; 3. Luca Mahler (Kleeblatt-GS) 6:12 min. 1,6 Kilometer weiblich: 1. Salome Eisenbarth ( Polizei SV Berlin) 6:47 min; 2. Anik-Sophie Burow (LLV Ludwigsfelde) 7:03 min; 3. Sophia Lempio (LLV Ludwigsfelde) 7:07 min. 9 Kilometer 1. Christoph Descher ( TLV Rangsdorf) 31:14 min; 2. Jens Killat (Potsdamer Laufclub) 34:13 min; 3. Michael Wiechert ( Zeppelin Team OSC Potsdam) 34:24 min. 1. Helena Landstorfer (LLV Ludwigsfelde) 38:20 min; 2. Sabine Beuthe (BSC) 44:30 min; 3. Kerstin Theisen (LLV Ludwigsfelde) 46:29 min. 6 Kilometer 1. Friedrich Heine ( SC Potsdam) 21:09 min; 2. Maximilian Hesse ( Mahlower SV) 25:48 min; 3. Uwe Mohr (LC RH Berlin) 26:34 min. 1. Teresa Wahl (VS Blankenf.) 23:30 min; 2. Silvia Schierz ( SSV Jüt.) 25:16 min; 3. Marita Wahl (GMRLV) 26:02 min. Walking – 6 Kilometer 1. Lothar Naumann ( Königs Wusterhausen) 42:16 min; 2. Andreas Hoebertz ( Ludwigsfelde) 42:51 min; 3. Peter Riebniger (Dabendorf) 51:06 min. 1. Angelika Grünberg, 44:21 min; 2. Victoria Felix ( Reinsdorf) 47:32 min; 3. Petra Gensel ( LC Jüterbog) 47:44 min.

Auf der mit neun Kilometern längsten Strecke des Frühlingslaufes ging der Sieg an Christoph Descher ( TLV Rangsdorf). Er siegte in 31 Minuten und 14 Sekunden vor dem Vorjahressieger Jens Killat (Potsdamer Laufclub/34:13 min). Dritter wurde mit Michael Wiechert vom Zeppelin Team OSC Potsdam in 34:24 Minuten ein weiterer Läufer aus der Landeshauptstadt. Unter den fünf Frauen auf der langen Strecke war mit Helena Landstorfer (Ludwigsfelder Leichtathleten) die jüngste auch die schnellste. Sie siegte in 38 Minuten und 20 Sekunden. Auf den Plätzen folgten Sabine Beuthe (BSC/ 44:30 min) und mit Kerstin Theisen eine weitere LLV-Läuferin.

Im April wird Punktejagd im TF-Cup fortgesetzt

Im Wettbewerb der Walker wiederholte Lothar Naumann aus Königs Wusterhausen seinen Sieg aus dem Vorjahr. Nach 42:16 Minuten überquerte er den Zielstrich auf dem Bebel-Sportplatz. Es folgten Andreas Hoebertz und Peter Riebniger. Angelika Grünberg gewann vor Victoria Felix und Petra Gensel.

Die nächsten Punkte im Energiecup Teltow-Fläming können am 7. April beim Glashüttelauf mit Start und Ziel im Museumsdorf sowie am 13. April beim 45. Lauf „Rund um die Römerschanze“ in Rangsdorf gesammelt werden.

Von Hans-Jürgen Burow