Nach zwei Jahren ist Schluss: Der Ludwigsfelder HC und Cheftrainerin Nicole Klante gehen am Saisonende getrennte Wege. In der Handball-Oberliga Ostsee-Spree bestreitet der Traditionsverein aus der Autobauerstadt in dieser Spielzeit noch neun Partien – der nächste Gegner des Clubs muss dringend Punkte für den Klassenerhalt sammeln.