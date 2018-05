Bochow

Die große Party wirft ihre Schatten voraus. Am Sonnabend feiern die Billardkegler des BC Frischauf Bochow den 70. Geburtstag ihres Vereins. Die Festveranstaltung im Gasthof „Zur Linde“ ist der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. In den zurückliegenden Wochen gab es in Bochow bereits mehrere Turniere anlässlich des Vereinsgeburtstages. Beispielsweise fand nach einigen Jahren der Unterbrechung wieder eine Bestenermittlung des Kreisfachausschusses TF über viermal 50 Stoß statt. Auch der Kreiseinzelmeister 2018 über zweimal 100 Stoß wurde in Bochow ermittelt.

Einzeltitel geht nach Jüterbog

14 Sportler hatten sich für diesen Titelkampf qualifiziert. Der Kreiseinzelmeister 2018 der Kegel-Billardspieler kommt vom SV Bardenitz. Sven Lange setzte sich mit 560 Holz (297/263) durch. Auf den Plätzen folgen Klaus Thoms (BSV Luckenwalde/543) und Kevin Krüger (SV Bardenitz/539).

Bei der wieder durchgeführten Kreisbestenermittlung des KFA Teltow-Fläming traten 19 Teilnehmer in Bochow an. In drei Leistungsklassen ging es um möglichst hohe Holz-Zahlen und um die Qualifikation für die Kreiseinzelmeisterschaften. Sieger in den jeweiligen Kategorien wurden Christopher Böttcher (TuS Jüterbog/318 Holz/Leistungsklasse III – Gesamtdurchschnitt unter 160 Holz), Dietmar Schulz (BSV Luckenwalde/378/LK II – unter 200) sowie Martin Krahlisch (SV Bardenitz/473/LK I – über 200).

Außerdem wurde im Vorfeld der Festveranstaltung zum 70. Vereinsgeburtstages des BC Frischauf in Bochow ein Seniorenturnier ausgetragen. Hier setzte sich Gastgeber Willy Bergemann (269 Holz) durch.

Sechstklässler Daniel Seibel gewinnt Nachwuchsturnier

„Viel wichtiger als mein Erfolg bei den Senioren ist für mich die Arbeit mit dem Nachwuchs“, erklärte der Bochower. Deshalb gab es selbstverständlich im Vorfeld des Frischauf-Vereinsgeburtstages ein Turnier für die jüngsten Billardkegler. Die Mädchen und Jungen trainieren in einer Arbeitsgemeinschaft an der Thomas-Müntzer-Grundschule in Blönsdorf. Sechstklässler Daniel Seibel machte beim Nachwuchsturnier in Bochow das Rennen. Er verwies nach den Teildisziplinen Pool, Carambol und Billardkegel-Zweikampf Stefan Gartung (6. Klasse) und Melina Bergemann (5. Klasse) auf die Plätze. Insgesamt nahmen neun Grundschüler am Nachwuchsturnier teil.

Von Frank Neßler