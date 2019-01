Jede Menge Unterstützung aus der Heimat bekamen die sieben Starter des Radteams Seidel aus Luckenwalde am Wochenende an der Cross-DM-Strecke in Kleinmachnow. Die Anfeuerungsrufe der Fans trösteten auch über viel Pech beim Saisonhöhepunkt für die Querfeldeinspezialisten hinweg.