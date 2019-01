Der Ludwigsfelder HC hat Rückraumspieler Tim Rosadzinski vom Brandenburgligisten SC Trebbin verpflichtet. Der Rechtshänder, der bereits in der Autobauerstadt spielte, könnte am Sonntag beim ersten Pflichtspiel des LHC im neuen Jahr zum Einsatz kommen. Das Ludwigsfelder Ensemble bestreitet am Sonntag ein Heimspiel in der Oberliga Ostsee-Spree.