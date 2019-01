Rangsdorf

In Rangsdorf steigt das Handball-WM-Fieber höher als in den meisten Orten Brandenburgs. Denn gleich zwei ehemaliger Handballer von Lok Rangsdorf stehen im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heimweltmeisterschaft, die kommende Woche Donnerstag (10. Januar) in Berlin beginnt.

Tobias Reichmann (30, MT Melsungen) und Christoph Steinert (28, HC Erlangen) haben bei Lok Rangsdorf mit dem Handball begonnen. „Die Jungs sind Vorbilder im Verein“, sagt Udo Bernhardt, der beide als Trainer betreut hat.

Steinert ist auf Abruf

Rechtsaußen Reichmann steht im 18-Mann-Kader, den Christian Prokop kurz vor Weihnachten aus dem erweiterten 28er-Kader herausgefiltert hat. Rückraumspieler Steinert bekam zunächst kein Ticket, darf sich aber noch Hoffnungen machen und steht auf Abruf: Bis zum Turnierbeginn muss Prokop den Kader auf 16 Akteure reduzieren. Allerdings kann er während des Turniers bis zu drei Spieler aus dem erweiterten 28er Kader einwechseln.

„Ich habe Respekt vor dem, was Tobias und Christoph erreicht haben“, sagt Udo Bernhardt. „Sie sind beide gestandene Bundesligaspieler. Und ich hoffe, dass beide ihre Einsätze bei der WM kriegen.“

Reichmann schon als „Hosenscheißer“ dabei

Der 58-Jährige war 40 Jahre im Rangsdorfer Verein, nach seiner aktiven Zeit trainierte er 18 Jahre den Nachwuchs. „ Tobias Reichmann war schon als kleiner Hosenscheißer dabei“, erinnert sich der Angestellte im öffentlichen Dienst. Reichmann kam mit sechs Jahren zum Handball. Bernhardt: „Bei Tobias hat man das Talent gleich gesehen, er war beweglich, hatte eine hohe Koordinationsfähigkeit und den Blick für die Situationen.“ Selbst von einem schweren Skiunfall mit Schien- und Wadenbeinbruch ließ sich Reichmann nicht stoppen, wechselte mit 16 auf die Sportschule nach Cottbus und beschleunigte seine erfolgreiche Karriere, die er mit Titeln bei der Europameisterschaft und in der Champions League krönte.

Steinert war Quereinsteiger

Christoph Steinert versuchte sein Glück zunächst in Berlin beim Fußball. Als die Familie 2003 nach Dabendorf zog, landete er bei den Lok-Handballern. „Christoph hat sich anfangs schwer getan, bis der Knoten irgendwann geplatzt ist“, sagt Udo Bernhardt. „Er hatte zwar von Anfang an eine starke Beinarbeit. Aber ihm fehlte der Glaube, dass er etwas erreichen kann. Erst in der B-Jugend ist ihm bewusst geworden, dass noch mehr geht.“ So wechselte Linkshänder Steinert mit 17 in den Nachwuchs des SC Magdeburg und wurde dort Profi. „Ich habe Udo Bernhardt viel zu verdanken“, sagte Steinert einmal der MAZ. Im Sommer wird er sich erneut dem Magdeburger Bundesligisten anschließen. Bernhardt erinnert sich, dass Steinert einmal bei einem Nachwuchs-Turnier ein Zahn ausgeschlagen wurde. „Die ganze Mannschaft hat auf dem Parkett gesucht.“

Bis heute hält die Truppe zusammen. „Die Jungs von damals treffen sich jährlich als Mannschaft und laden mich ein. Wenn Tobias und Christoph Zeit haben, kommen sie auch“, sagt Bernhardt. Er wird alle deutschen WM-Spiele im Fernsehen verfolgen. „Dass Rangsdorfer im WM-Kader stehen, macht einen schon irgendwie stolz. Aber es haben viele Trainer daran mitgewirkt.“

Von Ronny Müller