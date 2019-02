Oberhof

Das Duo aus Bayern sicherte sich am Samstag den zweiten Weltcupsieg der Saison vor ihren weiterhin in der Gesamtwertung souverän führenden Kollegen Toni Eggert/ Sascha Benecken, die nach einem Fahrfehler im ersten Lauf am Ende auf Rang zwei fuhren. Platz drei sicherte sich die Letten Andris und Juris Sics. Die Entscheidung über den Sieg im Gesamtweltcup fällt nun beim Saisonfinale in zwei Wochen in Sotschi. Eggert/ Benecken führen mit 895 Punkten vor den Österreichern Thomas Steu/ Lorenz Koller (712) und Wendl/ Arlt (698).

dpa