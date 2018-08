Andrea Petkovic hat bei den US Open in New York eine Tennis-Überraschung gegen die letztjährige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko knapp verpasst.

Die Darmstädterin verlor am Dienstag in der ersten Runde 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Weltranglisten-Zehnte aus Lettland.