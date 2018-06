Paris

Damit wird Halep auch nach dem Turnier die Nummer eins der Welt bleiben.

Ihre Gegnerin im Endspiel am Samstag ermitteln anschließend in einem rein amerikanischen Duell US-Open-Siegerin Sloane Stephens und US-Open-Finalistin Madison Keys. Für Halep ist es schon das dritte Finale in Paris und das vierte bei einem Grand-Slam-Turnier, bislang ist sie noch ohne großen Titel. Wimbledonsiegerin Muguruza hatte die French Open 2016 gewonnen.

dpa