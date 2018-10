Der 1. VfL Potsdam tritt in der 3. Handballliga Nord am Sonntagnachmittag beim HC Empor Rostock an. Dem Nord-Club, der nur am ersten Spieltag eine Niederlage hinnehmen musste, ist in den vergangenen Wochen eine positive Serie gelungen. Auch der VfL aber konnte aus der Heimniederlage am vergangenen Wochenende positive Erkenntnisse ziehen.