Die Adler aus der Landeshauptstadt starten am kommenden Sonnabendabend mit ehrgeizigen Zielen in die neue Spielzeit der 3. Handball-Liga Nord. Die Saison wird die mit einem Lokalderby gegen einen alten Bekannten beginnen. In der Mittwochausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung gibt es die Steckbriefe des kompletten Teams.