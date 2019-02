Der 1. VfL Potsdam empfängt in der 3. Handball-Liga Nord am Freitagabend den SC Magdeburg II. Der Gegner gehört zu den renommierten Talentschmieden. Auch viele Nachwuchsspieler aus der Mark haben in der Bördestadt den nächsten Schritt gemacht – seit sich die Sportschule in Potsdam etabliert hat, sich der regionale Strom der Talente aber deutlich verändert.