Die Blankenfelder Bogenschützen halten Kurs auf den Meisterschaftsendkampf – allerdings ist der Vorsprung nach dem dritten Durchgang in der 1. Bundesliga Nord hauchdünn. Die Equipe aus dem Altkreis Zossen hatte eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten um Rang vier hinnehmen müssen. In Kürze kommt es nun in der heimischen Halle zum Showdown.