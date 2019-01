Ludwigsfelde

Zwei Medaillen für Judoka des UJKC Potsdam, die ihre Wurzeln in Ludwigsfelde haben: Dena Pohl gewann Silber, Tim Schmidt erkämpfte in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm die Bronzemedaille. Beide Athleten hatten ihre sportliche Laufbahn beim JV in der Autobauerstadt begonnen.

Die 19-Jährige Dena Pohl sicherte sich im Limit bis 63 kg wie im Vorjahr Rang zwei. Allerdings musste sie die Chance auf Gold im Finale gegen Nadja Bazynski sausen lassen. „ Dena ist krank geworden, ich hatte schon vorher überlegt, sie aus dem Wettkampf zu nehmen“, sagt Trainer Mario Schendel. Als Pohl nach dem Halbfinalsieg gegen Sheena Zander ( Mönchengladbach) kaum noch Luft bekam, zog Schendel die Reißleine. „Ihre Stimme war weg, sie musste ihre Fragen ins Handy tippen.“ Deshalb meldete Schendel sie für das Finale ab. „Schade, aber in dem Zustand ging es nicht.“

Von MAZ