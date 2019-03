Potsdam

Der Augenblick der Besinnung hatte natürlich auch Robin Huntz berührt. Mit einer Schweigeminute gedachte der VfL Potsdam vor dem Anpfiff dem am 24. Februar verstorbenen Jugendtrainer Detlef Doering. „Das war auch für mich ein besonderer Moment, mir ging nochmal die ein oder andere schöne Erinnerung mit Herrn Doering durch den Kopf“, sagte der Rückraumspieler des 1. VfL Potsdam. Die anschließende Begegnung in der MBS-Arena gegen die HSG Ostsee N/G stand im Zeichen des im Alter von 59 Jahren verstorbenen, langjährigen Jugendtrainers, ihm waren auch große Teile des Programheftes mit einem liebevollen Nachruf gewidmet.

Im Heimspiel der 3. Handball-Liga Nord am Samstagabend gegen den Aufsteiger folgte dann eine eindrucksvolle sportliche Würdigung und der Beweis, welche gewaltigen Fußspuren Detlef Doering auf dem Parkett hinterlassen hat: Ein großer Teil des Ensembles der Adler, das beim 34:23 (14:11)-Erfolg den mit Abstand höchsten Saisonsieg feierte und in einigen Momenten viel Glanz verbreitete, war im Laufe der vergangenen Jahrzehnte durch die Hände von „Mr. VfL“ gegangen.

„Natürlich war dieser Sieg auch für Herrn Doering“, sagte der Potsdamer Kapitän Yannik Münchberger, mit acht Treffern erneut der erfolgreichste Werfer beim VfL. „Viele Zuschauer waren auch in die Halle gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und natürlich wollten wir unseren Teil auch dazu beitragen. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir die ganze Woche und vor allem nochmal in dem Moment viel durch den Kopf gegangen ist, viel Schönes, das ich mit Herrn Doering erlebt habe. Ich brauchte dann auch im Spiel drei bis vier Minuten, bis ich mich emotional erholt habe und in der Partie drin war.“

Nach einem kurzen Zwischentief mit zwei Niederlagen ( TSV Burgdorf II, SC Magdeburg II) hat das Team von Trainer Daniel Deutsch inzwischen wieder zum Steigflug angesetzt und die Bilanz auf 16 Punkte in den elf Partien (sieben Siege, zwei Remis) seit Anfang November ausgebaut. Gegen die HSG aus der Lübecker Bucht hatte der VfL vor 753 Zuschauern einen ungefährdeten Sieg gefeiert: Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Potsdamer Vertretung schnell ab, bereits in der 40. Minute war der Vorsprung auf sechs Tore angewachsen (19:13).

„Wir haben das Spiel gut angenommen, die zweite Partie hintereinander sehr konstant durchgezogen und dann auch verdient mit elf Toren gewonnen“, sagte Yannik Münchberger. Robin Huntz befand nach dem Abpfiff: „Wir haben uns vorgenommen, Ostsee von Anfang an nicht zu unterschätzen. Uns war bewusst, dass sie auswärts in Schwerin gewonnen hatten. In der ersten Halbzeit sind uns noch ein paar Fehler unterlaufen, diese konnten wir in der zweiten Halbzeit aber abstellen und haben so verdient gewonnen.“

Nach der Partie wurde der Sieg gefeiert. „Wir haben unser Siegerbier auf Herrn Doering getrunken. Auch das hätte er gewollt“, berichtet Yannik Münchberger. „Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, was natürlich Jahr für Jahr auf anderer Basis intensiver wurde – da wir natürlich auch über andere Dinge als Handball gesprochen haben. Ich bezeichne ihn als guten Freund, denn er war für mich wie für alle anderen immer da, egal in welcher Situation und zu welcher Zeit“, sagt der Kapitän, der wie Robin Huntz seine Wurzeln beim SV Lok Rangsdorf hat. Beide hatte Detlef Doering an die Sportschule geholt und viele Jahre trainiert.

Von Lars Sittig