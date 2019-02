Das Herrenteam des Ludwigsfelder HC und die Damenmannschaft aus Ahrensdorf/Schenkenhorst haben in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree am vergangenen Wochenende Niederlagen hinnehmen müssen. Nun folgen für beide Viertliga-Vertretungen des Landkreises Teltow-Fläming richtungsweisende Spiele in der OOS.