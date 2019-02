Berlin

Noch schnell ein Autogramm des Weltstars im Foyer der Füchse Town, die Gelegenheit war schließlich günstig, als Fabian Wiede für ein Interview Platz genommen hatte: Der Nationalspieler schrieb mit einem großen Filzstift sein Signum auf das T-Shirt eines Nachwuchsakteurs. Unmittelbar danach begann in der sportlichen Heimstätte des Handball-Bundesligisten in Berlin-Hohenschönhausen die Trainingseinheit: Der Alltag hat wieder begonnen für Fabian Wiede, den WM-Allstar aus Bad Belzig im Fläming.

Nach nur wenigen Tagen Verschnaufpause für den 24-jährigen Rückraumstar, der bei der Weltmeisterschaft zu einem der Aushängeschilder des Turniers in Deutschland und Dänemark aufgestiegen war, hat der Terminkalender wieder das Kommando übernommen: Sieben Spiele in den kommenden zwanzig Tagen absolviert der Bundesligafünfte aus Berlin. Wegen der Gruppenduelle im Europacup stehen unter anderem Reisen nach Ungarn (Balatonfüredi KSE) und Nordspanien (Naturhouse La Rioja) auf dem Programm.

Der Startschuss für das Mammutprogramm fällt bereits am Donnerstagabend im Bundesligaduell beim TBV Lemgo (19 Uhr), am Sonntag kommt der Vorjahresfinalgegner St. Raphael Var ( Frankreich) zum EHF-Pokalspiel der Gruppe A in die Max-Schmelinghalle.

Immerhin: Eine kurze Verschnaufpause nach der ebenso atemberaubenden wie kraftraubenden Weltmeisterschaft, die für Fabian Wiede am 27. Januar mit der knappen Niederlage im kleinen Finale gegen Frankreich (25:26) zu Ende gegangen war, gab es für ihn. „Ich habe nach meiner Rückkehr einfach mal einen Tag lang nichts gemacht, mich richtig ausgeschlafen, abgespannt, auf der Couch gelegen und etwas mit meiner Freundin unternommen“, sagt der Linkshänder. „Man ist sicher ein bisschen müde im Kopf, wenn man ein so langes Turnier gespielt hat, aber solch ein Ereignis gibt auch viel, man ist schließlich sehr froh, dass man dabei ist. Die Motivation ist wieder da. Es hat Spaß gemacht, wieder mit seinen Teamkollegen aus dem Verein zu trainieren.“

Wiede, der als einziger Spieler der DHB-Auswahl für das siebenköpfige All-Star Team der Handball-WM 2019 nominiert wurde, wird wie schon bei den zehn WM-Spielen des deutschen Teams (fünf Vorrunde, drei Hauptrunde, Halbfinale, Spiel um Platz drei) bei den Füchsen eine Schlüsselrolle spielen als Spielmacher. Nach Tagen der relativen Ruhe wegen der WM hat sich der Fuchsbau wieder gefüllt.

Trainer Velimir Petkovic muss nun die Einzelteile seines Ensembles wieder zu einer funktionierenden Einheit verschweißen. „Es ist schwierig, sich im Kopf umzustellen, das geht nicht so einfach und schnell, wir waren jetzt einen Monat nicht zusammen. Bei der WM gab es ein ganz anderes Umfeld, es wurde eine ganz andere Taktik gespielt. Einige kommen zufrieden zurück, andere unzufrieden oder angeschlagen.“ Wehklagen über den Stresstest will er keinen Raum geben: „Wenn wir ewig über Überbelastung reden, sind wir noch mehr kaputt. Wir haben sieben Spiele, das haben wir uns verdient und schwer erkämpft. Wir hätten vorher rausfliegen können, dann hätten wir ein lockereres Programm. Aber wir wollten das und wollen nun die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.“

Von Lars Sittig