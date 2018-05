Beim Ludwigsfelder HC laufen derzeit die Personalplanungen für die kommende Saison in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree. Auf einen Rückraumspieler wird der Club, der am Sonnabend sein letztes Heimspiel in der laufenden Serie bestreitet, aber in der nächsten Spielzeit verzichten müssen – er wechselt zum Verbandsligaspitzenreiter SC Trebbin.