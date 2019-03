Potsdam

Potsdams Geherinnen und Geher bereiten sich auf eine lange Saison vor, deren Höhepunkt, die Weltmeisterschaften, erst Anfang Oktober in Doha/ Katar stattfinden wird. Während Saskia Feige und Teresa Zurek derzeit in Kienbaum ( Oder-Spree) ihre Runden drehen, schwitzen Hagen Pohle, Christopher Linke und Nils Brembach in 3000 Meter Höhe Mexikos.

Bevor Anfang April die ersten Wettkämpfe anstehen, treibt die Sportler ein Beschluss des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF um. Denn laut der jüngsten Council-Sitzung soll es ab 2022 bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nur noch je zwei Strecken bei Männern und Frauen zwischen 10, 20, 30 und 35 Kilometern geben. Welche Distanzen das konkret sind, steht zwar noch nicht fest, aber Fakt ist damit: Das 50 Kilometer Gehen wird im kommenden Jahr in Tokio letztmalig auf dem olympischen Programm stehen – bei den Frauen sogar erst- und letztmalig.

Die längste olympische Distanz in der Leichtathletik

Pohle ist sauer: „Ich bin weiterhin nicht davon überzeugt, dass das Gehen die Streckenkürzung benötigt. Gerade die 50 Kilometer machen den Charakter des Gehens aus. Hier zählt nicht nur Tempo, sondern Willenskraft, Taktik, Konzentration, Kampfgeist, Ausdauervermögen und auch kluge Zurückhaltung, um im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wir nehmen uns damit die Besonderheit der längsten olympischen Distanz, welche zu Fuß zurückgelegt wird.“ Am meisten störe, dass die Funktionäre ihre Entscheidungen über die Köpfe der Athleten hinweg fällen. „Ich als Geher fühle mich hintergangen“, meint Linke, für den nun feststeht: „Jetzt weiß ich, dass ich die 50 Kilometer in Tokio machen will, einen Doppelstart anpeile.“ Auch Pohle will „bei den wohl letzten olympischen 50 Kilometern“ nächstes Jahr dabei sein. Ein Doppelstart käme für ihn ebenso in Frage, nur der EM-Fünfte Brembach will sich vorerst auf die 20 Kilometer konzentrieren.

In Tokio letztmalig olympisch

Allerdings haben die Potsdamer ein Problem mit dem langen Kanten. Weil der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) in diesem Jahr keine 50-km-Meisterschaft ausrichtet, müssten sich die Geher einen Wettkampf im Ausland suchen, um die Olympia-Qualifikation zu schaffen.

Auch von einem 10 000-Meter-Gehwettbewerb auf der Bahn im Stadion halten sie wenig. „Es ist möglich, dass mehr Aufmerksamkeit durch einen Stadionwettbewerb entsteht. Allerdings zeigt die Vergangenheit doch, dass das Gehen nicht so unpopulär ist, wie es dargestellt wird. Gerade die Wettkämpfe in der Innenstadt machen das Gehen attraktiv“, schätzt Linke ein. „Es gibt in der Leichtathletik genug Bahn-Entscheidungen“, findet Brembach. Pohle plädiert dafür, wie etwa zuletzt erfolgreich mit tausenden Zuschauern bei der WM in London oder EM in Berlin die Kurse in die Innenstädte zu legen. „Dann wird auch das Gehen ein Sport zum Anfassen“, meint er.

Der elektronische Gehrichter kommt

Die Frauen stehen einer Verkürzung der Strecken aufgeschlossener gegenüber, zumal sie gerade von den 10 Kilometern aus der Jugend zu den 20 Kilometern gewechselt sind. „Ein 10 000 Meter Gehen im Olympiastadion wäre echt klasse“, findet Teresa Zurek. Saskia Feige meint, dass es kein Problem darstellen sollte, sowohl 10 als auch 30 Kilometer zu gehen. Beide trainieren übrigens nun auch wie die Potsdamer Männer bei Bundestrainer Ronald Weigel, der 1983 Weltmeister im 50 Kilometer Gehen war und auch Silber (1988) und Bronze (1992) auf der längsten olympischen Leichtathletikdistanz gewann.

Die Einführung eines elektronischen Gehrichters – möglicherweise über eine Sohlentechnologie – würden die Sportler begrüßen. „Das wäre auch für die Zuschauer leichter nachvollziehbar, wenn da einer gegen die Regeln verstößt“, sagt Saskia Feige. Schließlich muss immer ein Fuß auf dem Boden sein. Wegen des hohen Tempos sind die Flugphasen aber mit dem menschlichen Auge für die Gehrichter kaum wahrnehmbar. „Man sollte die Technik entwickeln und testen und danach diskutieren, ob die Technik einen Vorteil bringt oder nicht. Erst dann kann man über den Einsatz und den Einsatzzeitpunkt reden, nicht umgekehrt“, kritisiert Pohle das noch fehlende Knowhow. „In dem Fall wurde noch nichts getestet, aber man legt schon den Termin der Einführung fest, das kann nicht funktionieren“, warnt er.

Von Peter Stein