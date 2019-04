Der Ludwigsfelder HC hat in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree einen Heimsieg gegen den Grünheider SV gefeiert und am Sonnabendabend für gute Stimmung in der Stadtsporthalle gesorgt. Auch Kreisläufer Steffen Knaack half beim Heimerfolg – der Routinier hat seinen Vertrag beim Traditionsclub in der Autobauerstadt jetzt noch einmal verlängert.