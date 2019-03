Matti Spengler empfängt mit dem 1. VfL Potsdam in der 3. Handball-Liga Nord am Sonntag den HSV Hannover. Der Rückraumakteur ist einer der Spieler, die für den entscheidenden Unterschied sorgen können. Der VfL bastelt außerdem am Kader für die kommende Saison: Zwei Akteure bleiben, ein Spieler wird den Verein dagegen verlassen.