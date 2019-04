Potsdam

Die Tänzer der Potsdamer Rokkaz verliehen dem Saisonabschluss einen besonderen Rahmen. Am letzten Spieltag der 2. Basketball-Regionalliga setzte sich der USV Potsdam am Wochenende locker und leicht gegen Lok Bernau II mit 61:37 durch. „Wir haben die Saison gemütlich ausklingen lassen“, fasst USV-Abteilungsleiter Steven Sticken das Halali zusammen. Der USV hat sich den Titel mit 18 Siegen aus 20 Partien gesichert, verzichtet jedoch auf den Aufstieg in die 1. Regionalliga. Auf den T-Shirts stand Champions, nicht Aufsteiger. „Diese Entscheidung hat die Stimmung nicht getrübt“, sagt Sticken. „Sie wurde von allen mitgetragen.“

Trainer Konstantin Mau hat die Mannschaft in seinem dritten Jahr beim USV wieder auf einen höheren Level gehoben. „ Konstantin ist ein erfahrener Mann, der die Liga kennt“, sagt Sticken. Die einstige Fahrstuhlmannschaft wurde im vergangenen Jahr Dritter, nun sogar Erster. Sticken: „Wir wussten, dass der Kader sehr stark ist. Die meisten Jungs haben Zweitligaerfahrung. Aber der erste Platz war nicht zwingend zu erwarten.“

Fehlende Strukturen

Doch als sich abzeichnete, dass nur Tiergarten ISC mit den Potsdamern mithalten kann, musste man sich mit den Folgen der Meisterschaft auseinandersetzen. Und die USV-Funktionäre entschieden, das Aufstiegsrecht in die 1. Regionalliga auszuschlagen. „Das war schwere Entscheidung“, räumt Sticken ein, der der Abteilung seit 2003 vorsteht. „Aber es kommt zu früh.“ Der Verein habe einfach noch nicht die nötigen Strukturen und den finanziellen Hintergrund. 50 000 bis 80 000 Euro koste eine Saison in der 1. Regionalliga.

Es stünden locker zehn lange Auswärtsfahrten an, bei denen man einen Bus chartern müsste. Hinzu kommen höhere Kosten etwa für ein größeres Wettkampfgericht, einen obligatorischen Liveticker und Videoaufzeichnungen. Auch bei der Sponsorensuche müsste sich der USV anders aufstellen. „Unsere Abteilung basiert aber komplett auf Ehrenamt“, sagt Sticken. „Uns fehlt das Hauptamt, um richtig ins Rollen zu kommen, etwa bei der Sponsorensuche.“

Sportlich hätte der USV vermutlich die Qualität. Doch einige Spieler, die früher für den RSV Eintracht auf die Platte gingen, wollen den Aufwand im Rahmen halten. Viele Clubs in der 1. Regionaliga setzen derweil auf einige Profispieler.

Aushängeschild in Brandenburg

Die Basketball-Abteilung des USV hat alle Altersklassen von der U8 bis zu den Herren besetzt und mittlerweile rund 250 Mitglieder. „Wir machen seit Jahren grundsolide Arbeit, sind mittlerweile ein Aushängeschild in Brandenburg und wollen auf allen Ebenen wachsen“, unterstreicht Sticken. Aber für die 1. Regionalliga reiche das noch nicht. „Es ist ein langer Prozess, das alles zu bewerkstelligen.“ Man wolle mit dem Aufstieg nichts riskieren. „Wir würden die Leute auf allen Ebenen aufbrauchen, damit hätten wir viel kaputt machen können innerhalb des Vereins.“ In ein paar Jahren sei es aber durchaus denkbar, das Abenteuer 1. Regionalliga anzugehen.

Von Ronny Müller