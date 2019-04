Neuruppin

Sowohl für den HC Neuruppin als auch für den SSV Falkensee, die in der Tabelle mit jeweils 13:25 Punkten gleichauf liegen, geht es in der Handball-Verbandsliga Nord der Männer um nicht weniger als den Klassenerhalt. Vor dem direkten Duell (Sonnabend, 17 Uhr, Sportcenter Neuruppin) standen HCN-Coach Michael Drefahl und SSV-Trainer Konstantin Schütz der MAZ im Doppelinterview Rede und Antwort.

Drei Spieltage vor Saisonende könnte der Abstiegskampf kaum spannender sein. Neben dem feststehenden Absteiger aus Eichstädt wird es noch ein weiteres Team erwischen. Ist das Spiel zwischen Neuruppin und Falkensee das wichtigste des Jahres?

Michael Drefahl: Ich tue mich mit solchen Aussagen immer schwer. Fakt ist aber, dass es ein Spiel ist, das man gewinnen muss. Für meine Mannschaft ist der Sieg Pflicht. Wir haben jetzt drei Endspiele, zwei davon sollten wir gewinnen. Wir haben es noch immer selbst in der Hand. Konstantin Schütz: Da gebe ich meinem Kollegen Recht, es wird letztlich das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt sein. Wer am Samstag verliert, wird höchstwahrscheinlich runtergehen.

In der Rückrunde konnte der HCN noch keinen Sieg einfahren. Was stimmt Sie optimistisch, Herr Drefahl?

Das Heimspiel ist schon ein Vorteil, in eigener Halle präsentieren wir uns immer besser. Die Jungs müssen einfach das auf die Platte bringen, was sie können. Um eine solide Abwehrleistung mache ich mir wenig Sorgen, wir müssen vorne aber geduldig und ruhig bleiben. Wir wollen mit unseren Mitteln das Spiel gewinnen. Obwohl die Niederlage in Potsdam knapp und unglücklich war, haben wir dort Motivation getankt.

Wie motiviert ist man beim SSV Falkensee, Herr Schütz?

Unser Remis gegen Werder war bitter, wir hätten dort gerne beide Punkte mitgenommen, trauern dem einen etwas hinterher. Das ist aber mittlerweile abgehakt, der Fokus liegt voll auf Neuruppin. Alle meine Spieler fiebern diesem Duell entgegen und auch ich bin absolut guten Mutes. Die Chancen sehe ich bei 50:50, bin aber nach unseren Ergebnissen und den Auftritten in der Rückrunde davon überzeugt, dass wir auch in Neuruppin gewinnen können.

Welche Erinnerungen haben Sie an das Hinspiel, welches Falkensee mit 32:24 für sich entscheiden konnte?

Michael Drefahl: Ich sehe das Hinspiel als Auslöser für die Situation, in der wir jetzt stecken. Wir haben zu keinem Zeitpunkt das gespielt, was wir können. Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Konstantin Schütz: Ich bin auch der Meinung, dass wir an diesem Tag die bessere Mannschaft waren und verdient zwei Punkte geholt haben. Grundsätzlich ist es aber bis auf eine Ausnahme mit Oranienburg II so, dass man in dieser Liga an einem guten Tag jeden schlagen kann. Das hat Neuruppin ja jetzt auch erst in Potsdam bewiesen, wo sie nur knapp unterlagen.

Was sind die Stärken der Falkenseer, Herr Drefahl?

Die haben wie wir eine ordentliche Defensive, packen in der Abwehr gut zu. Außerdem besitzt Falkensee mit Julius Schütz einen starken Shooter, der uns das Leben im Hinspiel sehr schwer gemacht hat. Wenn wir ihm und noch zwei weiteren Schlüsselspielern die Lust am Handball nehmen, dann ist der Gegner auch zu bezwingen.

Und wo sehen Sie die Stärken der Neuruppiner, Herr Schütz?

Das ist meiner Meinung nach eine ausgeglichene Mannschaft, die sehr gleichmäßig besetzt ist. Wir sind jedenfalls gewarnt und wissen, dass Neuruppin mit viel Druck gegen uns spielen wird.

Wie gestaltet sich die jeweilige Kadersituation vor dem direkten Duell?

Konstantin Schütz: Wie gesagt, wir fiebern diesem Endspiel entgegen, ich habe alle Mann an Bord. Michael Drefahl: Mir steht ebenfalls der gesamte Kader zur Verfügung und eventuell habe ich auch noch den einen oder anderen Joker in der Hinterhand. Da will ich aber nicht zu viel verraten.

Wenn der schlimmste Fall eintritt und ihre Mannschaft absteigt, was würde das bedeuten?

Michael Drefahl: Das spielt bei uns noch überhaupt keine Rolle. Wir wollen unbedingt die Klasse halten, im nächsten Jahr auch weiter in der Verbandsliga aktiv sein und die Derbys gegen Hansa Wittstock spielen, was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Konstantin Schütz: Dann müsste man halt wieder aufsteigen. Da dies aber bekanntlich schwieriger ist als die Klasse zu halten, bevorzugen wir lieber die einfachere Variante. Ich glaube aber tatsächlich, dass es uns oder Neuruppin treffen wird. Werder und Westhavelland werden sich retten.

Von Marius Böttcher