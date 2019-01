Rainer Bache bestreitet mit 57 Jahren mit dem Brandenburgligisten HSG Teltow/Ruhlsdorf sein viertes Final Four um den Handball-Landespokal – und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Der Torhüter trifft allerdings im Semifinale des Turnieres in der Potsdamer MBS-Arena am Wochenende mit seinen Teamkollegen auf den Tabellenvierten der Oberliga Ostsee-Spree.