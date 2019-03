In der vergangenen Saison schaffte die HSG Ostsee zum ersten mal in ihrer Historie den Sprung in die dritte 3. Handball-Liga – seitdem sorgt das Team für frischen Wind in der Staffel Nord. Am Sonnabend tritt der Aufsteiger beim VfL Potsdam an. Hinter der HSG verbirgt sich ein Ensemble aus einem Handball-Hotspot, das seit 2014 von der Landesliga bis in die 3. Liga marschierte.