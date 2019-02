Der Hype um den Super Bowl, der in der Nacht zum Montag zum 53. Mal vergeben wurde, ist längst auch nach Ostprignitz-Ruppin geschwappt. Viele Sportler aus der Region haben sich mit Freunden getroffen und selbst auf Schlaf verzichtet, um zu sehen, wie die New England Patriots und die Los Angeles Rams in Atlanta um den Super Bowl spielen.