Potsdam

Riesenerfolg für die Handballer des 1. VfL Potsdam: Das A-Jugendteam hat die direkte Qualifikation für die kommende Spielzeit in der Jugend-Bundesliga geschafft. Der sechste Rang in der Staffel Nord-Ost berechtigt auch in der kommenden Spielzeit zum Start in der höchsten nationalen Nachwuchs-Spielklasse. „Das ist riesig und wegen der Reform der Bundesliga besonders wichtig“, sagt Trainer Axel Bornemann. Die Zahl der Teams in den vier BL-Staffeln wird von 48 auf 40 Teams reduziert.

Die Ursachen für den Erfolg? Vor allem die Defensive – der VfL kassierte die zweitwenigsten Gegentore (537 in 22 Partien) – stand stabil. Dazu gab es neben starkem Teamgeist exzellente Einzelleistungen: Josip Simic (176 Treffer) wurde Torschützenkönig, Keeper Jan Jochens schaffte sogar den Sprung in das Nachwuchs-Nationalteam und steht vor seinem ersten Länderspieleinsatz. Beide Talente gehörten bereits in der abgelaufenen Spielzeit zum VfL-Drittligakader. Die Jungadler treten damit im siebten Jahr in Folge in der höchsten Spielklasse an. Zu den spektakulärsten Erfolgen in der abgelaufenen Spielzeit gehörte der 27:24-Sieg vor Kurzem beim THW Kiel.

Von Lars Sittig