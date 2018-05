Potsdam

Zum Abschied steht noch einmal ein logistischer Kraftakt auf dem Programm, eine Art Abschlussprüfung für Sven Keck: Nur fünf Stunden vor dem Saisonfinale des 1. VfL Potsdam in der 3. Handball-Liga Nord am Samstag zu Hause gegen Hannover-Burgwedel (Start: 19 Uhr) beginnt in der heimischen MBS-Arena der Judo-Bundesliga-Kampf des UJKC gegen Witten. „Es ist ein enormer Aufwand, es sind viele helfende Hände gefragt und es muss wirklich alles ganz genau funktionieren“, sagt Keck, als Vereinskoordinator ein Multifunktionär, der den VfL zum Saisonende verlassen wird, „denn 17.30 Uhr wollen wir bereits das Foyer öffnen und dann soll alles im VfL-Standard bereit stehen.“

Schlussakkord für mehrere Akteure

Geplant ist ein Mehr-Schichtsystem: Bereits am Freitag wird aufgebaut, die Judoka installieren dann ihr Interieur samt Matten darüber – am Sonnabend folgt dann eine groß angelegte Kulissenschieberei. Auch in Zukunft wird Keck viel am passenden Ambiente werkeln: Der 32-Jährige steigt in den Familienhotelbetrieb in Trebbin ein. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich hier beim VfL meine sportliche und berufliche Familie gefunden habe, aber ich freue mich nun sehr auf die neue, spannende Aufgabe.“

Für mehrere Akteure wird das Duell gegen den Tabellendreizehnten ebenfalls zum Schlussakkord beim VfL, für ein Trio sogar zum letzten Karriere-Einsatz: Jan Piske (29), Caspar Jacques (22) und Co-Trainer sowie Standby-Akteur Alexander Schmidt (29) beenden ihre Laufbahnen. Paul Weyhrauch legt zumindest eine längere Pause vom Leistungssport ein. Mit Keck verlässt der Strippenzieher der Adler den Horst, die Ämterliste reicht von A wie Assistenztrainer bis Z wie Zuarbeiter. Begonnen hatte Kecks Engagement 2013 als Nachwuchscoach. „Ich habe Sportmanagement an der Uni Potsdam studiert und war damals Trainer der Frauenmannschaft beim HSC Potsdam. Eigentlich bin ich als Coach des A-Jugend-Bundesligateams zum VfL gewechselt. Es hat sich dann Stück für Stück so ergeben, dass ich hauptamtlich als Koordinator angefangen habe.“

Keck, der Mann mit vielen Aufgaben

In den Jahren danach gibt es kaum eine Funktion, die Keck nicht bekleidet: Er fungiert zwei Jahre lang unter Chef Jens Deffke als Co-Trainer der ersten Mannschaft, an der Seite von Axel Bornemann als Assistent des A-Jugendteams sowie mit Alexander Haase als Coach des B-Jugend-Ensembles in der Oberliga. Der 1,93 Meter große Rechtshänder streifte in Zeiten akuter Personalnot außerdem einmal sogar selber das Trikot des Drittligateams über – dazu kam das Management der ersten Mannschaft und die Organisation des Spielbetriebes. Parallel coachte er als Spielertrainer den SC Trebbin, der unmittelbar vor dem Aufstieg in die Brandenburgliga steht.

Auf dem Parkett geht es für den VfL um den Schlusspunkt einer Spielzeit, die mit einer Negativserie begann und nun noch auf dem sechsten Platz enden könnte. „Wir haben vor den letzten fünf Spielen für uns die Zielstellung gesetzt“, sagt Trainer Daniel Deutsch, „mindestens drei davon zu gewinnen. Somit ist das Spiel für uns quasi ein kleines Finale.“ Beendet ist die Saison für Joe Boede, der sich im Training verletzt hat. „Wahrscheinlich ist es wieder ein Mittelfußbruch“, sagt Deutsch, „das ist sehr bitter für ihn, da er sich gerade erst wieder rangekämpft hatte.“ Dominik Steinbuch wird wohl wegen eines Blutergusses im Oberschenkel nicht spielen können.

Von Lars Sittig