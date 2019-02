Potsdam

Ganz schweres Auswärtsspiel für den 1. VfL Potsdam: Die Adler treten in der 3. Handballliga Nord am Sonnabendabend beim Tabellendritten TSV Altenholz an (Start: 19.30 Uhr). „Der TSV ist auf jeder Position mit mindestens einem erfahrenen und individuell sehr guten Spieler besetzt“, sagt Daniel Deutsch, der Trainer des 1. VfL. „Physisch ist Altenholz sehr stark und stellt somit eine kompakte 6-0-Abwehr.“

Das Hinspiel hatte die Potsdamer Vertretung im September zu Hause mit 32:34 verloren. In der Tabelle hat sich der VfL nach einer positiven Serie mit zuletzt fünf Siegen und einem Remis auf den sechsten Platz geschoben (21:13). Der TSV, der sich seit Langem in der Spitze der Liga etabliert hat, hat in dieser Saison 13 Partien gewonnen und vier verloren. In der ewigen Tabelle der dritthöchsten Spielklasse (seit 2010) liegen die Norddeutschen mit sieben absolvierten Spielzeiten auf dem achten Platz (271:119 Punkte, Schnitt pro Partie: 1,390). Der VfL rangiert auf Position 24 (7/220:168/1,134).

Von Lars Sittig