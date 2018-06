Potsdam

Erfolgreiche Tage für den Handball-Drittligisten 1. VfL Potsdam: Das A-Jugendteam des Vereins hat die Qualifikation für die Bundesliga geschafft – zudem hat der Verein einen Nachfolger für Publikumsliebling Jan Piske verpflichtet, der seine Laufbahn vor kurzem beendet hat. Mit dem Slowaken Marek Kovacech wechselt ein international erfahrener Linkshänder für zwei Jahre zu den Adlern, meldet der Verein. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Marek einen erfahrenen Spieler bekommen, der unserer jungen Mannschaft in entscheidenden Situationen mit Ruhe und Routine hilft und die richtigen Entscheidungen trifft“, so Potsdams sportlicher Leiter Alexander Haase.

Der 1,84 große Kovacech hatte mit dem österreichischen Zweitligisten Union JURI Leoben kürzlich den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse gefeiert. Zuvor spielte der 29-Jährige, der sowohl im rechten Rückraum als auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann, in der Slowakei und in Ungarn.

Auch auf dem Hallenparkett gelang dem VfL ein wichtiger Erfolg: Die A-Jugend schaffte durch zwei Siege am Sonntag gegen Eintracht Berlin (32:21) und Cottbus (28:17) die Bundesliga-Qualifikation und spielt im sechsten Jahr in Folge in der höchsten deutschen Liga.

Die A-Jugend absolvierte in den vergangenen Tagen ein Mammut-Programm: Die „Jungadler“ mussten nach einem Sieg (gegen Sieverstedt) und einer Niederlage (gegen Rostock) im ersten Teil der Hauptrunde der Bundesliga-Qualifikation zwei weitere Partien bestreiten, um das Ticket für die höchste deutsche Spielklasse zu lösen.

Rostock gehört auch in der kommenden Saison zu den Gegnern in der dritten Liga Nord der Männer – der Handball-Verband hat jetzt die Staffeln eingeteilt. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit gehören beispielsweise die Füchse Berlin II, Anhalt Bernburg und der SC Magdeburg II zu den Kontrahenten. Die weiteren Gegner: Burgdorf II, MTV Braunschweig, Hannover-Burgwedel, HSV Hannover, Hildesheim, TSV Altenholz, SV Mecklenburger Stiere, SG Flensburg-Handewitt II, DHK Flensborg, Oranienburger HC, HSG Ostsee N/G.

Von Lars Sittig