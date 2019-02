Der 1. VfL Potsdam kann für die kommende Saison mit zwei weiteren Spielern planen: Der Handball-Drittligist hat die Verträge mit einem torgefährlichen Rückraumspieler und einem Talent auf der Torhüterposition verlängert, das gab der Club am Dienstag bekannt. Am Freitag empfangen die Adler in der Staffel Nord in der heimischen MBS-Arena die Reserve des SC Magdeburg.