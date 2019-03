Potsdam

Entscheidungsspiel für die Volleyballerinnen des SC Potsdam: Mit einem Sieg am Samstag (19 Uhr, MBS-Arena) gegen die Roten Raben Vilsbiburg kann sich das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez endgültig Platz vier in der Hauptrunde und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale in Spiel eins und einer möglichen dritten Partie der Serie „Best of Three“ sichern.

„Aber so weit schauen wir noch nicht, wir konzentrieren uns nur auf das nächste Spiel“, sagt Außenangreiferin Antonia Stautz. „Wir wollen uns für die Hinspielniederlage in Vilsbiburg revanchieren. Wir sind nicht extra aufgeregt, sondern extra motiviert. Der 3:0-Sieg gegen Suhl hat uns noch mal Selbstvertrauen gegeben.“

Hoffnung auf viele Fans in der MBS-Arena

Auch Teammanager Eugen Benzel, der aufgrund des Ticketvorverkaufs auf eine gut gefüllte Arena hofft, ist zuversichtlich: „Die Mannschaft kann sich mit einem Erfolg, egal ob 3:0, 3:1 oder 3:2 für eine nicht ganz einfache Saison belohnen und den vierten Platz absichern. Denn Vilsbiburg wird höchstwahrscheinlich auch der Viertelfinalgegner sein.“ Denn die Damen aus Bayern haben im Gegensatz zur Konkurrenz noch zwei Spiele gegen die Tabellenkellerkinder VC Olympia Berlin (gleich am Sonntag) und gegen Absteiger Erfurt. Mithin dürften die derzeit noch siebtplatzierten Roten Raben, die mit 30 Zählern genau sechs Punkte hinter Potsdam (36) liegen, höchstwahrscheinlich noch sechs Punkte holen. „Aber erst nach dem Potsdam-Spiel“, wie Benzel bemerkt, für dessen Team indes die Devise gilt: „Rechnen verboten!“ Benzel meint: „Das wäre nur Ablenkung abzuwägen, was wäre, wenn ... Die Mannschaft ist gut drauf, der Countdown läuft.“

Gemeinsames Mittagessen

Am Samstagvormittag gibt es noch mal ein Auftakttraining, dann das gemeinsame Mittagessen. „Das hilft, sich als Team einzustimmen“, sagt Antonia Stautz und bekräftigt: „Wir wollen die Hauptrunde bestmöglich abschließen.“

Von Peter Stein