Potsdam

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stiegen gestern nach dem gemeinsamen Mittagessen mit einer Menge Optimismus im Gepäck in den Kleinbus in Richtung Stuttgart. Wenn sie am Samstag (18.25 Uhr, Sport1) zum Hauptrunden-Abschluss beim Tabellenführer antreten, soll Platz vier in der Bundesliga mit aller Macht verteidigt werden.

Zwar haben die Stuttgarterinnen in dieser Saison erst eine Partie – gegen Verfolger Schwerin – verloren, aber bereits im Hinspiel im Januar standen die Potsdamerinnen beim 3:2 dicht vor einer Überraschung. „Unser Ziel ist es, in Stuttgart auf jeden Fall zu punkten. Im Hinspiel haben wir ja gesehen, dass das möglich ist“, sagt Kapitän Anne Hölzig. „Wir haben uns sehr gründlich auf dieses Spiel vorbereitet, alle sind fit. Wir fahren selbstbewusst dorthin.“

Kampf um das Saisonziel

Die unnötige 2:3-Niederlage gegen Vilsbiburg am vergangenen Wochenende – schon ein 3:2 hätte Platz vier endgültig gesichert – habe zwar sehr weh getan, sei aber schnell abgehakt worden, meint die Außenangreiferin. „Auch deshalb sind wir für das Spiel in Stuttgart noch mal besonders heiß.“

Schließlich hatte der Verein vor der Saison Platz vier als Ziel ausgegeben. Schlimmstenfalls könnten die Potsdamerinnen am letzten Spieltag noch auf Platz sechs abrutschen und damit eine bessere Ausgangsposition für das Playoff-Viertelfinale verspielen.

Mit einem guten Gefühl in die Playoffs

„Darüber machen wir uns keinen Kopf, wir schauen nur auf dieses Spiel“, berichtet Anne Hölzig. Angesichts der vielen Optionen ist auch Sportdirektor Toni Rieger pragmatisch: „Es kommt, wie es kommt. Für uns geht es darum, ein gutes Spiel zu machen, um mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen.“

Aufgrund der Schweriner 1:3-Niederlage am Donnerstag gegen Wiesbaden hat Stuttgart Platz eins nun sicher. Außerdem waren die Schwäbinnen am selben Tag noch im Viertelfinale der Champions League aktiv und schieden nach einem 2:3 im Rückspiel bei Volley Novara/ Italien aus. Dass die Stuttgarterinnen aufgrund der Reisestrapazen und des gesicherten ersten Platzes nun Gastgeschenke verteilen, glaubt Anne Hölzig nicht. Und Potsdams Trainer Guillermo Naranjo Hernandez hatte vor zwei Jahren nicht gerade im gegenseitigen Einvernehmen die Stuttgarterinnen vorzeitig verlassen müssen. Es bestehen also noch einige offene Rechnungen am letzten Hauptrundenspieltag.

Von Platz vier bis sechs ist alles möglich Am letzten Hauptrundenspieltag ist für den SC Potsdam zwischen Platz vier und sechs noch alles möglich. Der SCP (37 Punkte) bleibt Vierter, wenn er in Stuttgart gewinnt, ganz gleich ob 3:0, 3:1 oder 3:2. Ein 2:3, also ein Punkt, genügt nicht, um Platz vier zu verteidigen, wenn der Fünfte Vilsbiburg (35) gegen Absteiger Erfurt 3:0 oder 3:1 gewinnt, was sehr wahrscheinlich ist. Verliert der SCP in Stuttgart 1:3 oder 0:3, genügt Vilsbiburg schon ein 3:2 gegen Erfurt, um nach Punkten gleich- und aufgrund der Siege (dann 13) an Potsdam (11) vorbeizuziehen. Auch Münster oder Aachen (je 34 Punkte) können bei einem 3:1 oder 3:0 im direkten Duell vorbeiziehen und Potsdam würde auf Platz sechs zurückfallen. Denn sie kämen dann ebenso auf 37 Punkte, hätten aber mehr Saisonsiege. Münster dann 13, Aachen 12. Spielt Münster gegen Aachen 3:2 oder 2:3 können sie Potsdam nicht mehr überholen und der SC würde als Fünfter in die Playoffs gehen. Vorausgesetzt, Vilsbiburg (siehe vorn) zieht vorbei.

Von Peter Stein