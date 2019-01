Bad Belzig

Den Video-Beamer haben sie rechtzeitig geordert, der Rahmen soll schließlich passen, wenn der prominenteste Sohn des Vereins am Freitag und Sonntag seine nächsten großen Auftritte bei der Handball-Weltmeisterschaft hat. Fabian Wiede wird dann groß zu sehen sein auf der Projektionsfläche im Mehrzweckraum der Bad Belziger Albert-Baur-Sporthalle – wegen der zunehmend steigenden WM-Euphorie hat man sich beim MBSV Belzig, dem Heimatverein des deutschen Auswahlstars, zum ersten Public Viewing während dieser Weltmeisterschaft entschlossen.

„Die Begeisterung ist sehr groß. Wir werden oft auf Fabian angesprochen“, sagt Dirk Förster-Trallo, der erste Vorsitzende des Märkischen BSV, „wir sind als Verein natürlich sehr stolz auf ihn, wir wollen seine Spiele nun zusammen genießen.“

Am Freitag und Sonntag wird also in der Kreis- und Kurstadt gemeinsam geschaut – zu den Protagonisten des Wintermärchens gehören dann mit Fabian Böhm und Alexander Haase auch wieder zwei weitere Brandenburger. In ganz unterschiedlichen Rollen: Wiede, der in der Bundesliga für die Füchse Berlin spielt, ragt in einer starken deutschen Mannschaft in seinen besten Momenten noch ein Stück heraus, Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf) setzt immer wichtige Impulse bei seinen Kurz-Einsätzen und Alexander Haase, der Sportdirektor des VfL Potsdam, werkelt als Co-Trainer in der zweiten Reihe an den Auftritten des Teams. Beide DHB-Stars hatten die Potsdamer Talentschmiede durchlaufen. Auch beim VfL Potsdam wird es am Sonntag Public Viewing geben: Nach der Drittligapartie gegen die SG Flensburg-Handewitt II, die der Club aus Termingründen in der Sporthalle des Haeckel-Gymnasiums in Werder austragen muss, wird auf einer Leinwand das WM-Finale (Start: 17.30 Uhr) übertragen.

Ob Leinwand – oder Live-Erlebnis: Auch die Familien der märkischen WM-Helden befinden sich derzeit im Ausnahmezustand. „Natürlich ist das etwas ganz Besonderes, das ist wie ein Traum“, sagt Udo Böhm, der Vater des Rückraum-Stars Fabian Böhm. Nur das Eröffnungsspiel haben Udo Böhm und seine Frau Claudia verpasst, sonst aber alle Spiele des deutschen Teams live in den Arenen in Berlin und Köln verfolgt – einige Partien besuchten auch Fabians Brüder Markus, Daniel und Thomas. Auch für die Halbfinalduelle in Hamburg und den Finalsonntag im dänischen Herning sind Tickets geordert worden.

Auch Katrin Wiede wird versuchen, Eintrittskarten für den letzten WM-Tag zu ergattern, am Freitag wird die Mutter von Fabian Wiede, der bereits zweimal zum Spieler einer WM-Partie gewählt wurde, vielleicht in der Baur-Sporthalle das deutsche Halbfinalspiel anschauen. „Das ist natürlich unheimlich aufregend gerade. Es ist unheimlich schön, weil man sich so für sein Kind freut, aber eben auch mitfiebert“, sagt die Bad Belzigerin und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Der Blutdruck schnellt da manchmal so hoch, das könnte ein Gerät gar nicht messen.“

Bereits jetzt hat die Flämingstadt Bad Belzig von der starken WM ihres prominenten Sohnes profitiert, da hat Dirk Förster-Trallo keine Zweifel. „Die Stadt gerät durch Fabian in den Fokus der Öffentlichkeit, das kann nur gut für die Region sein.“

Von Lars Sittig