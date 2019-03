Der 1. VfL Potsdam kann langfristig mit zwei Leistungsträgern planen – der Handball-Drittligist hat die Verträge bis zum Jahr 2022 verlängert. Am Sonntagnachmittag stehen die Adler in der Staffel Nord auf heimischem Parkett vor einem echten Härtetest: Zu Gast in der MBS-Arena am Luftschiffhafen ist dann der Tabellenführer HC Empor Rostock.