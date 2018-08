Berlin

Die Chemie zwischen dem allmächtigen Manager der Berlin Volleys, Kaweh Niroomand, und dem neuen Cheftrainer Cedrid Enard stimmt schon mal. Vertraut wie alte Kumpels plaudern sie im Vier-Augen-Gespräch. Dabei ist der Franzose gerade mal zwei Tage auf hauptstädtischem Boden, konnte zum Trainingsauftakt allerdings nur drei von zwölf Spielern begrüßen.

Und bereits heute sitzt Enard wieder im Flieger gen Paris, weil er als Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft mit dieser mitten in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften steht, die am 10. September in Bulgarien beginnt. Zwar wird der 42-Jährige Anfang September noch mal kurz für drei Tage in Berlin vorbeischauen, aber das geschieht wohl auch eher, um seine Familie zu besuchen. Denn seine Frau und die drei Töchter (14, 11 und 7 Jahre alt), die nun auf eine französische Schule in Berlin gehen, sind ebenso mit „in das Abenteuer Berlin“, wie er sagt, gestartet.

Enards erstes Gastspiel im Ausland

Für Enard ist es beruflich das erste Gastspiel im Ausland. 15 Jahre war er für die Spacers Toulouse aktiv. Zunächst als Mittelblocker, dann als Co-Trainer und schließlich von 2011 bis 2017 als Cheftrainer. Im vergangenen Jahr wechselte er zu Tours VB und führte die Mannschaft auf Anhieb zum Meistertitel. Und genau das und nicht weniger ist der Maßstab, den Niroomand anlegt. „Cedric Enard ist noch jung, verfügt aber schon über immense internationale Erfahrungen und hervorragende Kontakte“, so der Manager. Das habe sich schon auf das aktuelle Volleys-Ensemble mit seinen sieben Neuzugängen ausgewirkt. Dank Enard etwa kehrte dessen Landsmann, der Mittelblocker und Nationalspieler Nicolas Le Goff, zum deutschen Meister zurück.

Mit Frankreich ins WM-Endspiel

Die französische Volleyball-Revolution beim deutschen Meister macht durchaus Sinn. Frankreich gilt als aktueller Weltliga-Finalist und WM-Mitfavorit als Top-Adresse im Männer-Volleyball – wie die Berliner auf Vereinsebene. Dessen ist sich Enard bewusst und gibt sich als Mann für alle Fälle. „Ich will mit Frankreich bei der WM möglichst bis ins Endspiel kommen“, sagt er zum einen. „Die Vorbereitung bei den Volleys wird sehr speziell“, sagt er zum anderen.

Komplettes Trainerteam neu

Aber er hat ja noch ein ebenfalls komplett neu aufgestelltes Trainerteam an seiner Seite. Die Polen Tomasz Wasilkowski (35) und Mateusz Musial (25) fungieren als Co-Trainer beziehungsweise Scout, Timo Kirchberger (30) als Athletiktrainer. Diese werden nach und nach mit mehr Spielern im tagtäglichen Training arbeiten können. Deutschland habe sich schließlich nicht für die WM qualifiziert, ergo werden Egor Bogachev, Jan Zimmermann und Moritz Reichert alsbald ins Horst-Korber-Sportzentrum am Maifeld zurückkehren, ebenso wie der US-Amerikaner Kyle Russell. „Spieler, die mit mir noch über ein paar Freitage verhandeln wollen, haben keine Chance“, bleibt Niroomand hart und gibt damit auch für Enard die Marschrichtung vor. „Über Saisonziele reden wir erst kurz vor dem Bundesligastart“, so der Manager. Am 13. Oktober geht’s los.

Enard bleibt freundlich und lächelt dabei die Probleme in der Vorbereitung auch ein bisschen weg: „Ich kann nicht sagen, ob wir Mitte Oktober bereit sind. Wir werden einen Monat brauchen, um zusammen zu finden.“ Dann beginnt die Champions League.

Von Peter Stein