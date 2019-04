Die A-Jugendmannschaft des Ludwigsfelder Handball-Clubs hat sich vorzeitig den Landesmeistertitel gesichert. Das Nachwuchsteam gewann bereits zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft. Der Verein bastelt weiter am Kader der Männer-Oberliga-Mannschaft für die kommende Spielzeit: Im Sommer wird ein Akteur in die Autobauerstadt zurückkehren.